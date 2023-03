ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sanofi auf 'Overweight' - Ziel 105 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach Studiendaten zum Medikament Dupixent zur Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Richard Vosser nannte diese in einer ersten Reaktion "sehr stark". Die Resultate seien klinisch bedeutend, denn der mit dem Mittel erzielte Rückgang von Verschlimmerungen des Krankheitsbildes habe sowohl seine als auch die Markterwartungen übertroffen, schrieb der Experte am Donnerstag./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / 07:16 / GMT

