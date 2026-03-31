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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Neutral' - Ziel 175 Euro

09.04.26 12:05 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP (SAP SE) mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Konzernchef Christian Klein habe den Markt in einem Interview in der "Financial Times" auf "kurzfristige Schmerzen" eingestellt, schrieb Analyst Toby Ogg am Donnerstag. KI ersetze Unternehmenssoftware zwar nicht, zwinge die Unternehmen aber, deutlich mehr zu tun. Klein habe einen Vergleich gezogen zwischen dem aktuellen Wandel durch KI und der Wanderung in die Cloud vor sechs Jahren. Auch damals habe man zunächst geringere Margen hinnehmen müssen. Ogg sieht Kleins Aussagen als weiteren Beleg für die Veränderungen am Geschäftsmodell der Walldorfer, die zunächst mit größeren Schwankungen einhergehen dürften. Ogg hält dies aber für den richtigen Weg, um langfristig relevant zu bleiben./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:36 / BST

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