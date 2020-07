ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP (SAP SE) nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Diese seien solide ausgefallen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Umsatz des Software-Entwicklers habe die Konsensschätzung um drei Prozent übertroffen, und der operative Gewinn habe neun Prozent darüber gelegen. In der Phase des stärksten Lockdown in der Corona-Krise habe sich das Unternehmen als widerstandsfähig erwiesen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2020 / 12:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2020 / 12:49 / BST

