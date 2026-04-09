ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 295 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius (Sartorius vz) mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 23. April mit erneut starken Ergebnissen. Mittleres bis hohes einstelliges Wachstum dürfte die Aussagen vom Kapitalmarkttag bestätigen. In Verbindung mit unveränderten Jahreszielen dürfte Sartorius so das Anlegervertrauen weiter stärken, schrieb Vosser am Donnerstagabend./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / GMT
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