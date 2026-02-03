DAX23.805 -3,4%Est505.786 -3,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +2,2%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.334 -2,5%Euro1,1601 -0,8%Öl82,47 +5,6%Gold5.277 -0,9%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 10 Euro

03.03.26 10:04 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Sparte E-Mobility reduziere weiter ihre Verluste, schrieb Jose Asumendi am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Er will nun zunächst die Telefonkonferenz abwarten, um mögliche Veränderungen der Markterwartungen besser einschätzen zu können./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:29 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

