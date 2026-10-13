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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Schaeffler nach Quartalszahlen auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat Schaeffler nach überraschend vorgelegten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der entscheidende Punkt im Zahlenwerk sei eine einmalige Sonderbelastung im Bereich E-Mobilität, schrieb Jose M Asumendi in einer Schnelleinschätzung am Dienstag. Diese resultiere aus Wertminderungen und Rückstellungen im Zusammenhang mit rückläufigen Projektvolumina europäischer Autohersteller - insbesondere in China - sowie aus der Portfoliobereinigung in Teilen des Thermomanagements. Das Management habe diesen Schritt als proaktive Reduzierung von Bilanzrisiken und Abbau von Überkapazitäten bezeichnet, wodurch die Rentabilität in den kommenden Jahren rechnerisch steigen und das Ziel unterstützt werde, im Bereich Elektromobilität die Gewinnschwelle zu erreichen./ck/rob/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 09:04 / BST

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Datum Rating Analyst
11:41 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:01 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Schaeffler Neutral UBS AG
07.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.

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