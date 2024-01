ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Scout24 auf 'Neutral' - Ziel 72 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von Scout24 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Übernahme des drittgrößten britischen Wohnimmobilienportals OTM (OnTheMarket) durch die CoStar Group unterstreiche die Ambitionen des US-Plattformbetreibers in Europa, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Rightmove und Scout24. Nach anfänglichen Kursverlusten im Oktober hätten sich die Aktien der beiden etablierten europäischen Anbieter fast vollständig erholt. Die zwei dürften wahrscheinlich zwar trotz des hinzukommenden Wettbewerbs ihre Führungsposition behalten, aber wohl zu höheren Kosten, erwartet Diebel, der Rightmove zugleich auf "Underweight" abstufte./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 20:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 00:15 / GMT

