ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 105 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem Internetportalbetreiber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen starken Jahresausklang. Der Ausblick des Unternehmens auf das Jahr 2025 treffe derweil die Erwartungen./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 07:29 / GMT

