ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Neutral' - Ziel 122 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit Blick auf die grundlegende Neuaufstellung des Konzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Die angekündigten Maßnahmen deckten sich in etwa mit seinen Erwartungen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er befürworte es, dass Kosten und Funktionen neu zugeordnet würden - das lasse Siemens "unternehmerischer" werden. Unter dem Strich handele es sich um eine umfassende Neuorganisation./bek/gl

Datum der Analyse: 02.08.2018

