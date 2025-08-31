ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 300 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Phil Buller spielte in seiner am Montag vorliegenden Analyse die Umsetzung der Trennung von Siemens Healthineers durch. Dabei geht er davon aus, dass der Wert der Beteiligung von 73 Prozent fast ein Drittel höher läge, gäbe es die Risiken der Trennung vom Mutterkonzern nicht. Bullers Kursziel für Siemens enthält einen zehnprozentigen Abschlag für die schwer abschätzbaren Abspaltungskosten dieses komplexen Vorhabens. Im Optimalfall werde Siemens Health einfach steuerfrei komplett abgespalten. Die anderen Möglichkeiten wären eine Trennung von einem Teil mittels Sachdividende, Platzierungen in Tranchen, über einen Erwerb durch den Siemens-Pensionsfonds, eine Holding oder gar den Aktientausch bei eigenen Anlegern. Den tatsächlichen Plan erwartet Buller am Kapitalmarkttag am 9. Dezember./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 19:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 00:15 / BST
