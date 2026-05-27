ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 335 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 335 Euro auf "Overweight" belassen. In Asien seien die Anleger deutlich optimistischer hinsichtlich der Dauer des Themas KI und Rechenzentren, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach mehreren Investorentreffen in Fernost. Allerdings seien sie kurzfristig auch skeptischer mit Blick auf die bereits starken Positionierungen in den Aktien dieses Bereichs und ihrer Bewertungen. Die Einschätzung von Siemens sei derweil überraschenderweise äußerst positiv./ag/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 22:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST

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