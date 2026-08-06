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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 345 Euro

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Siemens AG
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens anlässlich der jüngst veröffentlichten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe seine und die Markterwartungen alles in allem komfortabel übertroffen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe er nicht damit gerechnet, dass Aufträge im Unternehmensbereich Digital Industries so spät in der Berichtssaison ausbleiben würden. Der durch diesen Faktor bedingte Kursrutsch sei nachvollziehbar. Mit Blick auf das neue Geschäftsjahr aber halte er die Aktien weiterhin für attraktiv bewertet./rob/la/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:07 / BST

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08:01 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Siemens Buy UBS AG
06.08.26 Siemens Buy UBS AG
06.08.26 Siemens Outperform Bernstein Research
06.08.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG