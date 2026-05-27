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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 225 Euro

28.05.26 10:04 Uhr
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Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Hinsichtlich KI und Rechenzentren seien die Anleger in Asien deutlich optimistischer hinsichtlich der Dauer des Themas, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach Investorentreffen in Tokio, Singapur, Honkong und Schanghai und letztlich der JPMorgan-China-Konferenz. Die asiatischen Anleger seien andererseits allerdings auch kurzfristig skeptischer bezüglich der bereits starken Positionierungen in den Aktien dieses Bereichs und ihrer Bewertungen. Bei Siemens Energy fühlten sich die Anleger aber immer noch sehr wohl. Wer hier nicht mit im Boot sitze, habe GE Vernova und/oder Mitsubishi Heavy im Depot./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 22:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST

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