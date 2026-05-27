ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 225 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Hinsichtlich KI und Rechenzentren seien die Anleger in Asien deutlich optimistischer hinsichtlich der Dauer des Themas, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach Investorentreffen in Tokio, Singapur, Honkong und Schanghai und letztlich der JPMorgan-China-Konferenz. Die asiatischen Anleger seien andererseits allerdings auch kurzfristig skeptischer bezüglich der bereits starken Positionierungen in den Aktien dieses Bereichs und ihrer Bewertungen. Bei Siemens Energy fühlten sich die Anleger aber immer noch sehr wohl. Wer hier nicht mit im Boot sitze, habe GE Vernova und/oder Mitsubishi Heavy im Depot./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 22:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent