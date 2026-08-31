ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 245 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Ein neuer Lieferant für Laufschaufeln und Leitschaufeln für Gasturbinen sei eher eine gute Nachricht für deren Anbieter, schrieb Phil Buller am Dienstag mit Blick auf die zusätzlichen Pläne von Elon Musk mit seinem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX. Bei Siemens Energy betreffe dies aber aktuell ohnehin lediglich 10 Prozent der Konzernumsätze und die Anlagestory werde ohnehin woanders geschrieben./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:16 / BST
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|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets