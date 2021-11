ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Overweight'

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

US-Börsen uneinheitlich -- DAX auf Rekordniveau -- Moderna enttäuscht mit Bilanz -- Commerzbank stellt Gewinn in Aussicht -- Deutsche Post, Telekom, Vonovia, QUALCOMM im Fokus

Währungshüter in London schieben Zinswende noch auf - Erhöhung bald möglich. ING dank steigender Einnahmen mit Gewinnsprung. LANXESS sieht Jahresergebnis nur noch am unteren Ende der Spanne. Hannover Rück verdient im 3. Quartal weniger. Dürr steuert nach gutem Quartal auf Auftragsrekord zu. IBM-Ausgliederung Kyndryl sucht Wachstumsmöglichkeiten. COVID-19-Pille von Merck & Co in Großbritannien zugelassen.