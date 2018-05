ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Stabilus auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals lägen in etwa auf dem Niveau der Markterwartungen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Montag. Das Powerise-Geschäft - also mit Technik etwa zum automatischen Türöffnen - habe in Nordamerika und Europa scheinbar etwas geschwächelt, in China sei Stabilus aber weiter stark gewachsen. Die Strategie, das Industriegeschäft auszubauen, zeige zudem gute Fortschritte./mis/ag/ajx

Datum der Analyse: 07.05.2018

