ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt STMicro auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics nach einer Senkung der Umsatzprognose mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Die am Markt erwartete Korrektur sei gekommen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Ausmaß sei so deutlich, dass es zunächst negativ ankommen dürfte. Damit habe der Chipkonzern aber wohl reinen Tisch gemacht, was grundsätzlich positiv sei./ag/mis

