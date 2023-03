ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ströer auf 'Neutral' - Ziel 46 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer (Ströer SECo) nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Außenwerbers liege knapp über der Konsensschätzung, während der Umsatz erwartungsgemäß ausfalle, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alles in allem habe Ströer in einem schwierigen Umfeld sehr beruhigend abgeschnitten./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / 06:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 07:02 / GMT

