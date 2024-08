ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Swiss Re auf 'Overweight' - Ziel 135 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Trotz zusätzlicher Reserven für das Geschäft in den USA sei der schweizerische Rückversicherer auf gutem Weg zu seinem Nettogewinnziel für 2024, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Im zweiten Quartal liege das Nettoergebnis um 8 Prozent über der Markterwartung./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2024 / 07:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2024 / 07:00 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------