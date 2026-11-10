ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Symrise auf 'Overweight' - Ziel 100 Euro

10.11.26 22:49 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:17 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit Blick auf einen Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Für das nächste Kapitel des Duft- und Aromastoffherstellers sei eine Perspektive von außen mit Erfahrung im Konsumgeschäft willkommen, hieß es in einer ersten Einschätzung der Investmentbank am Dienstag./rob/bek/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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