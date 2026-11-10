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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Symrise auf 'Overweight' - Ziel 100 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
93.34 EUR -1.04 EUR -1.10 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit Blick auf einen Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Für das nächste Kapitel des Duft- und Aromastoffherstellers sei eine Perspektive von außen mit Erfahrung im Konsumgeschäft willkommen, hieß es in einer ersten Einschätzung der Investmentbank am Dienstag./rob/bek/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:17 / GMT

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Datum Rating Analyst
29.10.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Symrise Kaufen DZ BANK
28.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.

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