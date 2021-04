ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Symrise auf 'Underweight' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Duftstoffe- und Aromenhersteller sei gut ins Jahr gestartet und habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch im zweiten Quartal dürfte die Dynamik angesichts höherer Vergleichswerte aus dem Vorjahr deutlich nachlassen, während die Aktie bereits hoch bewertet sei. Pannuti rechnet zugleich mit moderat steigenden Konsensschätzungen für das vergleichbare Umsatzwachstum im laufenden Jahr./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2021 / 07:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2021 / 07:08 / BST

