ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Talanx auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Nach Rekordergebnissen in den ersten sechs Monaten habe der Versicherer sein Nettogewinnziel für 2026 erhöht, lobte Kamran Hossain am Freitag in seiner ersten Reaktion. Talanx habe in den vergangenen Jahren immer wieder die Erwartungen übertroffen, was mit der niedrigen Bewertung verkannt werde./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:49 / BST
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)