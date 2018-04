ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Telefonica SA auf 'Neutral' - Ziel 9 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Telefonica auf "Neutral" nach Zahlen mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das erste Quartal des spanischen Telekomkonzerns sei überraschungslos verlaufen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der operative Ergebnis (Ebitda) sei wie erwartet ausgefallen, der Umsatz habe die Konsensschätzung leicht übertroffen./ck/la

Datum der Analyse: 26.04.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------