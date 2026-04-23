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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 145 Dollar

24.04.26 11:49 Uhr
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Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 145 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Auf den ersten Blick erschienen die Resulktate überraschend gut, schrieb Ryan Brinkman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings bezweifelt der Analyst die Nachhaltigkeit. Zudem rechtfertigten sie die hohe Bewertung der Aktie des E-Autobauers nicht. Brinkman ist auch skeptisch hinsichtlich anderer Entwicklungen, einschließlich der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem vollautonomen Fahren (FSD) und der ausufernden Investitionsausgaben./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:03 / EDT

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