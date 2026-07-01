ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro

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Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:55 / BST

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TRATON nach einer Telefonkonferenz zum jüngsten Geschäftsverlauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe die unternehmerischen Ziele bestätigt, schrieb Jose Asumendi in einer Einschätzung am Montag. Das internationale Geschäft dürfte im Vergleich zum ersten Quartal starke Ergebnisse abliefern./rob/bek/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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