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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TRATON nach einer Telefonkonferenz zum jüngsten Geschäftsverlauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe die unternehmerischen Ziele bestätigt, schrieb Jose Asumendi in einer Einschätzung am Montag. Das internationale Geschäft dürfte im Vergleich zum ersten Quartal starke Ergebnisse abliefern./rob/bek/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:55 / BST

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DatumRatingAnalyst
19:56 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
26.06.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
25.06.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
16.06.26 TRATON Buy UBS AG