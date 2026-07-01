ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TRATON nach einer Telefonkonferenz zum jüngsten Geschäftsverlauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe die unternehmerischen Ziele bestätigt, schrieb Jose Asumendi in einer Einschätzung am Montag. Das internationale Geschäft dürfte im Vergleich zum ersten Quartal starke Ergebnisse abliefern./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:55 / BST
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