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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 12,50 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TUI mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Karan Puri geht recht zuversichtlich in den Quartalsbericht der Hannoveraner am 12. August, wie er am Donnerstag schrieb. Die entscheidende Frage sei, ob sich die Entspannung in Nahost auch in den Spätsommer-Buchungen zeige./rob/ag/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST

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08.07.26 TUI Overweight Barclays Capital
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28.05.26 TUI Overweight Barclays Capital
18.05.26 TUI Overweight Barclays Capital