ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt UBS auf 'Overweight' - Ziel 22 Franken

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Franken belassen. Die Schweizer Bank habe mit dem vierten Quartal seine Ansprüche überwiegend erfüllt und ein starkes Schlussviertel geliefert, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzungen. Er hob dabei den höher als erwarteten Dividendenvorschlag für 2021 sowie das über den Erwartungen liegende Aktienrückkaufprogramm in diesem Jahr hervor./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / 06:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 06:52 / GMT