ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt UBS nach Zahlen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Franken belassen. Das erste Quartal der Schweizer Großbank sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Dienstag. Ein wichtiger Antrieb dafür sei das Investmentbanking-Geschäft gewesen, aber wichtiger noch sei, dass der Vorsteuergewinn im Bereich Vermögensverwaltung den Erwartungen entsprochen habe. Die Bank zeige sich in einem schwierigen Umfeld robust./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 06:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 06:57 / BST