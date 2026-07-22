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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unicredit auf 'Overweight' - Ziel 93 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UniCredit nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. "Solide" lautet das Fazit von Delphine Lee in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der operative Nettogewinn liege ein Prozent über der Konsensschätzung. Vor allem Gebühren und Provisionseinnahmen hätten hierzu beigetragen sowie sonstige Einnahmen. Die Kosten der italienischen Großbank deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:51 / BST

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09:51 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.06.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.05.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.