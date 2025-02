ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5400 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat Unilever nach der Ankündigung eines Führungswechsels auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Mit der Ablösung von Konzernchef Hein Schumacher durch Finanzchef Fernando Fernandez habe der Konsumgüterkonzern die Ziele für 2025 sowie den mittelfristigen Ausblick bestätigt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Führungswechsel komme überraschend, angesichts der Reputation von Fernandez an den Märkten aber nicht ungelegen./gl/la

