DAX25.142 +1,2%Est506.070 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 +1,3%Nas23.028 -0,2%Bitcoin57.049 +1,2%Euro1,1886 +0,1%Öl68,84 -1,1%Gold5.064 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie bricht ein: Deutlicher Umsatzrückgang - Rückzug aus Italien HelloFresh-Aktie bricht ein: Deutlicher Umsatzrückgang - Rückzug aus Italien
Schlumberger: Kaum bekannt, KI-Lösungen und Data Center kreieren eine neue Wachstumsperspektive! Schlumberger: Kaum bekannt, KI-Lösungen und Data Center kreieren eine neue Wachstumsperspektive!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5700 Pence

12.02.26 16:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
48,22 EUR -3,06 EUR -5,97%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen leicht getoppt, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Der Ausblick tendiere eher zum unteren Ende des mittelfristigen Wachstumsziels. Größere Änderungen am Konsens erwartet sie aber nicht./rob/ag/he

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:09 / GMT

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
15:46Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
15:36Unilever OutperformBernstein Research
14:16Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
13:11Unilever SellUBS AG
12:01Unilever UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15:46Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
15:36Unilever OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
14:16Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
13:11Unilever SellUBS AG
12:01Unilever UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen