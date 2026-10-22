ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vinci auf 'Neutral' - Ziel 142 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für VINCI auf "Neutral" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe ihre Erwartungen übertroffen, schrieb Elodie Rall am Donnerstag nach dem Bericht des Infrastrukturkonzerns. Die Prognose habe Vinci bestätigt, unter der Annahme konstanter Steuersätze./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:05 / BST
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