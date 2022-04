ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vivendi auf 'Overweight' - Ziel 13,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Vivendi nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13,60 Euro belassen. Das mit plus 7,9 Prozent stärker als erwartete Umsatzwachstum des Medienkonzerns aus eigener Kraft heraus sei eine starke Basis für das Gesamtjahr, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Studie. Kerven sieht die Aktie als "relativ sicheren Hafen" im aktuell unsicheren Umfeld./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2022 / 07:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2022 / 07:51 / BST