ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vodafone auf 'Underweight' - Ziel 85 Pence
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone (Vodafone Group) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Deutlich früher als erwartet habe der britische Telekomkonzern die vollständige Kontrolle über seine britische Mobilfunk-Tochter VodafoneThree bekannt gegeben, schrieb Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da durch die Transaktion die aktuelle Verschuldung steige, das Management aber mit Blick auf die selbst angegebene Zielspanne deren unteres Ende anstrebt, sei es möglich, dass zur Vorlage der Geschäftsjahreszahlen kein Aktienrückkauf ankündigt werde./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vodafone Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vodafone Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent