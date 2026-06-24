ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) (VW) mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Mit dem bestätigten Verkauf der Mehrheit an der Motorentochter Everllence würde der Autobauer seine finanzielle Position im Rahmen der Unternehmenstransformation deutlich stärken, schrieb Jose Asumendi in seiner am Donnerstag veröffentlichten Einschätzung. Er rechnet mit Einnahmen von rund 7,4 Milliarden Euro. Per Ende Mai habe der Buchwert in der Bilanz bei etwa 3,4 Milliarden Euro gelegen. Mit den weiter gehaltenen 49 Prozent wolle VW mittelfristig ein großer Anteilseigner bleiben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:06 / BST
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