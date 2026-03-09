DAX23.984 +2,5%Est505.832 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.907 +3,3%Euro1,1639 +0,1%Öl91,68 +2,1%Gold5.178 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht kräftig an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf
KI-Chip-Rennen: So schätzt ein UBS-Top-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD ein KI-Chip-Rennen: So schätzt ein UBS-Top-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswagen (VW) auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro

10.03.26 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,10 EUR 1,28 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe dank der Kernmarke VW sowie der Töchter Skoda und Audi ein insgesamt starkes Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Geholfen hätten auch die Bemühungen für einen guten Barmittelzufluss. Der Dividendenvorschlag liege über dem von Volkswagen zur Verfügung gestellten Konsens./rob/gl/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 07:07 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
11:46Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
11:01Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
11:01Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
10:06Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:41Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:01Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
09:41Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:46Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
11:01Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
10:06Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:26Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen