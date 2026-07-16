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ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volvo B auf 'Overweight' - Ziel 360 Kronen

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw-Hersteller habe trotz Zollbelastungen ein sehr starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bemerkenswert sei, dass die Schweden ihre Prognose für den EU-Lkw-Markt 2026 angehoben hätten, was auf eine positive Marktdynamik hindeute./rob/edh/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 06:50 / BST

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DatumRatingAnalyst
09:46 Volvo AB (B) Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Volvo AB (B) Sector Perform RBC Capital Markets
09:21 Volvo AB (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Volvo AB (B) Underweight Barclays Capital
07.07.26 Volvo AB (B) Buy UBS AG