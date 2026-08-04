ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vonovia nach Zahlen auf 'Overweight'

05.08.26 10:04 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia (Vonovia SE) mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das Vermietungsgeschäft des Wohnimmobilienkonzerns überzeuge nach wie vor, schrieb Neil Green am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung zum Halbjahresbericht. Zudem habe Vonovia alle Ergebnisprognosen 2026 und 2028 bestätigt. Das Verkaufsumfeld bleibe allerdings herausfordernd./ck/rob/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:46 / BST

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