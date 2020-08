ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Walmart auf 'Neutral' - Ziel 132 Dollar

Aktien in diesem Artikel Walmart 113,12 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 US-Dollar belassen. Der operative Gewinn je Aktie des Handelskonzerns sei klar besser als vom Markt befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 07:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2020 / 07:57 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

