ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Walmart auf 'Overweight' - Ziel 112 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart auf "Overweight" mit einem Kursziel von 112 US-Dollar belassen. Grundsätzlich habe der Handelskonzern im vierten Quartal solide abgeschnitten, denn das Ergebnis je Aktie habe den Analystenkonsens knapp übertroffen, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Markt seien die Erwartungen von Investoren aber noch anspruchsvoller gewesen. Ein Kursrückschlag könnte Schnäppchenjäger anlocken, die auf eine langfristige Erfolgsstory setzen./tih/edh

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 07:55 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 07:59 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------