ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Wirecard auf 'Neutral' - Ziel 165 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wirecard vor dem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler werde wohl seine Ziele für 2020 und 2025 anheben, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 08:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2019 / 08:20 / BST

