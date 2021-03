ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Zalando auf 'Neutral' - Ziel 81 Euro

Aktien in diesem Artikel Zalando 88,56 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr des Online-Modehändlers habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2021 sei besser als am Markt erwartet./ajx/la

