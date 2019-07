ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Zooplus auf 'Overweight' - Ziel 205 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für zooplus nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Analyst Borja Olcese vermisst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie noch eine Umsatzbelebung. Dafür habe sich das Neukundenwachstum des Onlinehändlers für Heimtierbedarf beschleunigt./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2019 / 07:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2019 / 07:13 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------