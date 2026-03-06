DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +2,2%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.377 +1,9%Euro1,1562 +0,2%Öl107,6 +15,3%Gold5.102 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Anstieg der Ölpreise: DAX vor tiefrotem Start - 23.000-Punkte-Marke dürfte fallen -- Asiens Börsen brechen ein -- Lufthansa, TUI, NVIDIA, Rheinmetall, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan dreht ArcelorMittal von 'Overweight' auf 'Underweight'

09.03.26 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
44,64 EUR -2,82 EUR -5,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 53,50 auf 40,00 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Underweight" gedreht. Analyst Dominic O'Kane wurde im Bereich der Minen- und Stahlwerte angesichts der Eskalation im Nahen Osten merklich defensiver. Er erinnerte an die Schwäche des Sektors zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Noch hätten die Industriemetall-Preise kaum auf den Iran-Krieg reagiert - trotz ihrer engen Korrelation mit dem globalen Wirtschaftswachstum. Seine bisherigen Negativszenarien für Kupfer und Eisenerz sind nun die neue Ausgangslage. Im Stahlsektor erinnerte er an den "Energieschock" aus dem Jahr 2022/23 und stellte eine mögliche Wiederholung in den Raum./ag/gl

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:57 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf ArcelorMittal

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ArcelorMittal

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu ArcelorMittal

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ArcelorMittal

DatumRatingAnalyst
08:01ArcelorMittal UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026ArcelorMittal Equal WeightBarclays Capital
11.02.2026ArcelorMittal BuyJefferies & Company Inc.
06.02.2026ArcelorMittal NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.02.2026ArcelorMittal BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026ArcelorMittal BuyJefferies & Company Inc.
06.02.2026ArcelorMittal BuyDeutsche Bank AG
06.02.2026ArcelorMittal OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026ArcelorMittal OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026ArcelorMittal BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.02.2026ArcelorMittal Equal WeightBarclays Capital
06.02.2026ArcelorMittal NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026ArcelorMittal NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026ArcelorMittal NeutralUBS AG
05.02.2026ArcelorMittal HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01ArcelorMittal UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2023ArcelorMittal SellUBS AG
18.01.2023ArcelorMittal SellUBS AG
23.09.2019ArcelorMittal ReduceOddo BHF
16.10.2018ArcelorMittal SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ArcelorMittal nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen