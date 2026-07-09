ANALYSE-FLASH: JPMorgan dreht Salzgitter auf 'Overweight' - Kursziel verdoppelt
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter mehr als verdoppelt von 31,40 auf 65,00 Euro und die Einstufung der Aktien von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Analyst Dominic O'Kane wird optimistisch für die europäische Stahlbranche. Die Protektionsmaßnahmen der Politik zeigten Wirkung, schrieb er am Donnerstag. Neben Salzgitter macht er auch bei Voestalpine-Aktien eine Kehrtwende und sieht den Branchenriesen ArcelorMittal immerhin nicht mehr negativ. O'Kane geht im zweiten Halbjahr von steigenden Stahlpreisen in Europa aus. Die Gewinnentwicklung der Unternehmen werde Fahrt aufnehmen. In der Berichtssaison zum zweiten Quartal rechnet er derweil noch nicht mit positiven Überraschungen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / BST
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|19.05.26
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|DZ BANK
|13.05.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG