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ANALYSE-FLASH: JPMorgan erhöht Ziel für Moller-Maersk - 'Underweight'

Werte in diesem Artikel
Aktien
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
2,550.00 EUR 250.00 EUR 10.87 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 9200 auf 10000 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das zweite Quartal sei beeindruckend ausgefallen und die Reederei stehe zudem vor einem starken dritten Quartal, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach dem Bericht der Dänen. Sie sieht noch Spielraum für eine weitere Anhebung der Gewinnprognose für 2026. Die Stimmung sei jedoch auf ihrem Höhepunkt, sodass Vorsicht angebracht sei./rob/ajx/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:30 / BST

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DatumRatingAnalyst
19:56 AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 AP Moeller - Maersk A-S (B) Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight Barclays Capital
22.01.26 AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 AP Moeller - Maersk A-S (B) Sell Goldman Sachs Group Inc.

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