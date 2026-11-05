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ANALYSE-FLASH: JPMorgan erwartet Kurseinbruch von Rheinmetall - Ziel gesenkt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
945.50 EUR -59.30 EUR -5.90 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall nach der nachbörslichen Gewinnwarnung von 1350 auf 1150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien könnten am Donnerstag um rund 10 Prozent abtauchen, schrieb David Perry am Mittwochabend. Immerhin sei es die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten. Zudem seien die langfristigen Umsatzaussichten für einige Heeres-Produkte zunehmend unklar. Obendrein hegt Perry zunehmend Zweifel an den Zielen für die zahlreichen Gemeinschaftsunternehmen, die seit Oktober 2024 avisiert wurden. Die Strategie sei nicht falsch, die bisherigen Ziele seien aber wohl unrealistisch. Perry hält vor dem Kapitalmarkttag am 27. November am Stempel "Negative Catalyst Watch" für Rheinmetall-Aktien fest. Die Düsseldorfer müssten dann wohl auch ihre Ziele für 2030 korrigieren - vermutlich sogar deutlich./rob/ag/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 23:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 23:09 / GMT

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
04.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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