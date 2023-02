ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Air France-KLM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Air France-KLM von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 1,55 auf 2,25 Euro angehoben. Dank des Margenpotenzials durch die laufende Restrukturierung, des Wegfalls von Restriktionen aufgrund der Rückzahlung staatlicher Hilfen und wieder zunehmender Langstreckenflüge erhole sich die Fluggesellschaft zunehmend von Corona-Krise, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die operative Ergebnismarge (Ebit) habe bereits im vergangenen Jahr über der von 2019 gelegen und sollte sich weiter verbessern. Zudem habe die Aktie sich 2022 schwächer als die Titel der Wettbewerber IAG und Lufthansa entwickelt und sollte im laufenden Jahr aufholen. Gowers hob seine Ebit-Prognosen für Air-France KLM insbesondere für 2023 deutlich an und liege damit bis zu 40 Prozent über den Konsensschätzungen./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------