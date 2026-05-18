DAX24.531 +0,9%Est505.879 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -0,5%Nas25.981 -0,4%Bitcoin66.111 +0,2%Euro1,1609 -0,4%Öl111,2 +1,4%Gold4.479 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX zieht kräftig an -- Wall Street schwächer erwartet -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, RENK, DroneShield im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie in Grün: Chef sieht weitere Einsparpotenziale durch KI Deutsche Bank-Aktie in Grün: Chef sieht weitere Einsparpotenziale durch KI
Ölpreise fallen etwas nach Trump-Aussagen - Welche Signale belasten Ölpreise fallen etwas nach Trump-Aussagen - Welche Signale belasten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt AMS-Osram auf 'Overweight' - Ziel 23,60 Franken

19.05.26 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
21,00 EUR 0,70 EUR 3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram (ams) auf 23,60 Franken verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Chancen im Bereich KI-Photonik würden immer realer, größer und schneller als gedacht, schrieb Analyst Craig McDowell am Montagabend. Hinzu komme ein größerer Wachstumsbeitrag durch MicroLED Smartbrillen. Im Optimalfall kann er sich die AMS-Umsätze bis 2028 um bis zu 10 Prozent über dem Marktkonsens vorstellen und das operative Ergebnis um bis zu 29 Prozent./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu ams-OSRAM AG

DatumRatingAnalyst
11.05.2026ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
08.05.2026ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.05.2026ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
09.04.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
13.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
10.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.05.2026ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
12.02.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
12.02.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.05.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ams-OSRAM AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen