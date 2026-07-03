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ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt ArcelorMittal auf 'Neutral' - Ziel 57 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 45 auf 57 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Dominic O'Kane wird optimistisch für die europäische Stahlbranche. Die Protektionsmaßnahmen der Politik zeigten Wirkung, schrieb er am Donnerstag. Neben Salzgitter macht er bei Voestalpine-Aktien eine Kehrtwende und empfiehlt sie nun nach bislang skeptischer Einschätzung. Er setzt dabei auf ihr höheres Kurspotenzial als bei ArcelorMittal. O'Kane geht im zweiten Halbjahr von steigenden Stahlpreisen in Europa aus. Die Gewinnentwicklung der Unternehmen werde Fahrt aufnehmen. In der Berichtssaison zum zweiten Quartal rechnet er derweil noch nicht mit positiven Überraschungen./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / BST

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DatumRatingAnalyst
08:01 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
08.07.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
07.07.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
06.07.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.